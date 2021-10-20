В Ивановской области сотрудники колонии поймали кота с марихуаной. Ему удалось сбежать

В Ивановской области сотрудники исправительной колонии номер 4 поймали кота с наркотиками в ошейнике. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что изъятое вещество — марихуана весом 5,21 грамма.

На вопрос о судьбе кота в ФСИН ответили, что он убежал. «Ошейник с него сняли, и он тут же удрал», — уточнили сотрудники. Искать ушастого преступника не собираются, потому что он «животное вольное».