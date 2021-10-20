В Ивановской области сотрудники колонии поймали кота с марихуаной. Ему удалось сбежать

В Ивановской области сотрудники исправительной колонии номер 4 поймали кота с наркотиками в ошейнике. Об этом сообщается на сайте ФСИН.
В ходе проведенной экспертизы было установлено, что изъятое вещество — марихуана весом 5,21 грамма.
На вопрос о судьбе кота в ФСИН ответили, что он убежал. «Ошейник с него сняли, и он тут же удрал», — уточнили сотрудники. Искать ушастого преступника не собираются, потому что он «животное вольное».
В настоящее время сотрудники ФСИН пытаются выяснить, к кому именно направлялся кот.
Животные нередко проносят наркотические вещества заключенным в колонии. Так, летом 2018 года в Тульской области полицейские перехватили кота, в ошейники которого обнаружили 5,79 грамма гашиша и 1,56 грамма амфетамина. Тогда правоохранители задержали 32-летнего мужчину и его 22-летнюю сообщницу.
Однако через год следствие потеряло хвостатого, который был ключевым вещественным доказательством в деле о переправке наркотиков. Эксперты отмечали, что из‑за этого инцидента дело может развалиться, так как орудия преступления нет, и поэтому следственный эксперимент провести нельзя.
Через несколько месяцев животное нашли, но адвокат утверждал, что это другой кот, а обвинение фальсифицировало доказательства.