Американка дважды сорвала миллионный джекпот за три месяца в лотерее

Кристина Уилсон из Массачусетса дважды за три месяца выиграла в лотерею 1 млн долларов. Об этом сообщает United Press International.
Свой первый миллион женщина выиграла по лотерейному билету Lifetime Millions стоимостью 50 долларов. Через 10 недель она по привычке купила скретч-карту уже в другой игре и снова выиграла 1 млн.
Часть выигрыша, полученного по первому билету, Уилсон потратила на новый внедорожник. По ее словам, последний выигрыш пойдет на сбережения.
В январе токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Супруги узнали о своей удаче во время прямого эфира шоу «Новогодний миллиард», собрали документы и отправились в Москву, где в офисе «Столото» оформили выигрыш.
«Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Семенова о новых планах.