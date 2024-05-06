Начались съемки спин-оффа «Ворониных». В первой серии покажут похороны Николая Петровича

Стартовали съемки спин-оффа «Ворониных» — сериала «Костя-Вера». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
По сюжету в новых сериях Костя и Вера вместе с детьми переезжают в новую квартиру. Вместе с Машей переезжает и ее жених. Также к ним присоединится Леня. Бабушка Галина Ивановна переедет на дачу.
Героя Николая Петровича рекастить не станут. Сообщается, что в первой же серии авторы покажут похороны персонажа. Актер Борис Клюев умер четыре года назад, замену ему не нашли.
В «Косте-Вере» снимутся Екатерина Волкова и Георгий Дронов. Марию Ильюхину, которая сыграла Машу Воронину, в новый сезон не позвали. Персонажа сыграет Карина Орлова.
«Узнала, что будет продолжение, когда проект уже был в производстве. А самый кринж этой ситуации в том, что я увидела референс со своей фотографией и надпись, что ищут актрису на мою же роль… Это большое предательство по отношению ко мне», — сказала актриса в своих соцсетях.
«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда». Однако с 11-го по 24-й сезон проект выходил как оригинальный российский сериал. «Воронины» рассказывают об обычной молодой семье, проживающей в московской квартире.