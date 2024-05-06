Начались съемки спин-оффа «Ворониных». В первой серии покажут похороны Николая Петровича

«Узнала, что будет продолжение, когда проект уже был в производстве. А самый кринж этой ситуации в том, что я увидела референс со своей фотографией и надпись, что ищут актрису на мою же роль… Это большое предательство по отношению ко мне», — сказала актриса в своих соцсетях.