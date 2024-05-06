Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней

Сегодня в 13:10
Фото: Агентство «Москва»

Госдума единогласно приняла законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней, передает ТАСС.

По новому закону иноагенты не смогут баллотироваться на выборах, быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Для допуска к выборам кандидат должен будет «прекратить статус иностранного агента» к моменту подачи документов в избирком.

Поправки также предусматривают досрочное прекращение полномочий иноагентов в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона они не были исключены из реестра Минюстом.

В начале мая 2024-го комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о запрете иноагентам быть депутатами и баллотироваться на выборах.

Соавторка законопроекта Яна Лантратова заявила, что он вызван «возрастающими угрозами со стороны недружественных стран и стран коллективного Запада, которые не скрывают своих намерений поддерживать нацистский режим и помешать победе России в СВО».

«Врагами предпринимаются различные усилия по отправке инструкторов по обучению на Украину, выделению дополнительных финансов на совершение терактов и диверсий в России», — добавила она.

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