В Таиланде горничная получила почти 250 млн рублей в наследство от начальницы

Французская бизнесвумен Катрин Делакот оставила после смерти наследство в размере 100 млн бат (почти 250 млн рублей) своей тайской горничной Нутвалаи Пхупонгте на острове Самуи. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Делакот и ее бывший супруг переехали на остров 12 лет назад. Позже пара развелась, и женщина жила на вилле одна. Не так давно бизнесвумен узнала, что у нее рак. Она сообщила об этом Пхупонгте и через некоторое время совершила самоубийство.
Горничная, проработавшая на Делакот 17 лет, получила в наследство виллу, автомобиль, наличные деньги, большой земельный участок и другие активы.
В августе прошлого года 11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов, объединив небольшие деньги для покупки одного билета за 3 доллара.
На своей основной работе женщины убирают небиоразлагаемые отходы из домов в городке Параппанангади, расположенном в южном индийском штате Керала. Каждая уборщица обычно зарабатывает около 3 долларов в день и получает еще небольшой доход от продажи собранных отходов.