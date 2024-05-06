В Таиланде горничная получила почти 250 млн рублей в наследство от начальницы

Делакот и ее бывший супруг переехали на остров 12 лет назад. Позже пара развелась, и женщина жила на вилле одна. Не так давно бизнесвумен узнала, что у нее рак. Она сообщила об этом Пхупонгте и через некоторое время совершила самоубийство.