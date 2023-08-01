11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов в лотерее. Они вместе скинулись на билет за 3 доллара

Уборщицы рассказали Press Trust of India, что не собираются уходить со своей работы. «Мы самый чистый муниципалитет в Малаппураме, и мы будем продолжать работать, чтобы сохранить этот статус. Теперь мы хотим, чтобы и другие здесь выиграли в лотерею», — добавила одна из женщин, имя которой не называется.