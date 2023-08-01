11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов в лотерее. Они вместе скинулись на билет за 3 доллара

11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов, объединив небольшие деньги для покупки одного билета за 3 доллара. Об этом сообщает Press Trust of India.
По данным агентства, до выигрыша эти женщины зарабатывали так мало, что некотором из них пришлось занимать деньги, чтобы внести свою долю за билет. «Мы и раньше покупали лотерейные билеты, объединяя деньги. Но это первый раз, когда мы выиграли мегаприз», — рассказала одна из победительниц.
На своей основной работе женщины убирают небиоразлагаемые отходы из домов в городке Параппанангади, расположенном в южном индийском штате Керала. Каждая уборщица обычно зарабатывает около 3 долларов в день и получает еще небольшой доход от продажи собранных отходов.
Так, две женщины заплатили за лотерейный билет по 15 центов, а остальные — по 30, чтобы компенсировать недостачу. После уплаты налогов они получат около 765 тыс. долларов. Две женщины получат десятую часть доли в размере 76,5 тыс., а остальные разделят оставшуюся часть поровну. По данным LivingCost, среднестатистической семье из четырех человек требуется около 843 долларов в месяц для жизни в Керале.
Уборщицы рассказали Press Trust of India, что не собираются уходить со своей работы. «Мы самый чистый муниципалитет в Малаппураме, и мы будем продолжать работать, чтобы сохранить этот статус. Теперь мы хотим, чтобы и другие здесь выиграли в лотерею», — добавила одна из женщин, имя которой не называется.