Фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год

Ранее фестиваль «Нашествие» перенесли в пятый раз — на 2025 год. Организаторы заявили, что обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности — «это невыполнимая задача». Все купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия.