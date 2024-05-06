Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
«В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло. <…> Все билеты остаются действительны на 2025 год», — говорится в заявлении организаторов. Точная причина переноса не называется.
Мероприятие должно было пройти 8–9 июня. На сцене рок-фестиваля должны были выступить «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», а также Найк Борзов.
Изначально планировалось, что «Кардиограмма» пройдет на сцене «Екатеринбург-арены», однако позже организаторы перенесли фестиваль в «МТС Live Холл».
Ранее фестиваль «Нашествие» перенесли в пятый раз — на 2025 год. Организаторы заявили, что обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности — «это невыполнимая задача». Все купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия.