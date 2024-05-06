Продюсеры «Поколения „Ви“» не станут рекастить персонаж Чанса Пердомо после смерти актера

Сегодня в 08:58
Фото: Netflix

Продюсеры «Поколения „Ви“» заявили, что не станут подвергать рекасту персонаж Чанса Пердомо во втором сезоне. Об этом сообщает Deadline.

В их заявлении говорится, что роль Андре Андерсона, сыгранную Пердомо, не будет играть другой актер, когда шоу вернется: «Мы продолжаем переживать трагическую потерю Чанса Пердомо, и все участники „Поколения ‚Ви‘“ намерены найти наилучший способ отдать дань уважения его памяти».

По словам продюсеров, они уже придумали, как изменить сюжетные линии второго сезона, который начнут снимать в этом месяце. «Мы будем чтить Чанса и его наследие», — говорится в заявлении.

Чанс Пердомо погиб 30 марта в аварии на мотоцикле. Актеры и продюсеры сериала должны были встретиться для первой читки сценария для второго сезона, так как съемки должны были начаться 8 апреля в Торонто. Однако после внезапной смерти Пердомо съемки сериала были отложены.

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