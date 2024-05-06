Продюсеры «Поколения „Ви“» не станут рекастить персонаж Чанса Пердомо после смерти актера

Продюсеры «Поколения „Ви“» заявили, что не станут подвергать рекасту персонаж Чанса Пердомо во втором сезоне. Об этом сообщает Deadline.
В их заявлении говорится, что роль Андре Андерсона, сыгранную Пердомо, не будет играть другой актер, когда шоу вернется: «Мы продолжаем переживать трагическую потерю Чанса Пердомо, и все участники „Поколения ‚Ви‘“ намерены найти наилучший способ отдать дань уважения его памяти».
По словам продюсеров, они уже придумали, как изменить сюжетные линии второго сезона, который начнут снимать в этом месяце. «Мы будем чтить Чанса и его наследие», — говорится в заявлении.
Чанс Пердомо погиб 30 марта в аварии на мотоцикле. Актеры и продюсеры сериала должны были встретиться для первой читки сценария для второго сезона, так как съемки должны были начаться 8 апреля в Торонто. Однако после внезапной смерти Пердомо съемки сериала были отложены.