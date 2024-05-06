Продюсеры «Поколения „Ви“» не станут рекастить персонаж Чанса Пердомо после смерти актера

Чанс Пердомо погиб 30 марта в аварии на мотоцикле. Актеры и продюсеры сериала должны были встретиться для первой читки сценария для второго сезона, так как съемки должны были начаться 8 апреля в Торонто. Однако после внезапной смерти Пердомо съемки сериала были отложены.