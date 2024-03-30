Звезда «Поколение „Ви“» Чэнс Пердомо разбился в аварии

«Мы не можем смириться с этой утратой до конца. Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Ченс всегда был очаровательным и улыбчивым, энергичным, невероятно талантливым актером, а главное — просто очень добрым и милым человеком. Даже говорить о нем в прошедшем времени получается с трудом. Мы соболезнуем семье Ченса и скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером», — советуют авторы сериала Amazon.