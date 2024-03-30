Звезда «Поколение „Ви“» Чэнс Пердомо разбился в аварии

Звезда сериалов «Поколение „Ви“» и «Леденящие душу приключения Сабрины» Чэнс Пердомо погиб в аварии на дороге. Представитель актера подтвердил смерть в заявлении Variety.
Причиной гибели стала авария на мотоцикле. Уточняется, что больше в ней никто не пострадал. Артисту было всего 27 лет.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о безвременной кончине Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних не пострадал. Его страсть к искусству и неутолимый аппетит к жизни ощущали все, кто его знал, и его тепло сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим не беспокоить членов семьи, поскольку они скорбят о потере любимого сына и брата», — говорится в заявлении.
Продюсеры «Поколения „Ви“» также выразили соболезнования семье Пердомо. Артист ярко сыграл роль студента и главной звезды университета Годолкина Андре Андерсона и должен был появиться в продолжении проекта.
«Мы не можем смириться с этой утратой до конца. Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Ченс всегда был очаровательным и улыбчивым, энергичным, невероятно талантливым актером, а главное — просто очень добрым и милым человеком. Даже говорить о нем в прошедшем времени получается с трудом. Мы соболезнуем семье Ченса и скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером», — советуют авторы сериала Amazon.
Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но вырос в британском Саутгемптоне. После окончания школы он планировал заняться юриспруденцией, но вместо этого решил сделать карьеру в искусстве, начав свою актерскую карьеру в лондонском Национальном молодежном театре.
После череды эпизодических ролей в телесериалах и фильмах он был принят на роль Эмброуза Спеллмана в «Леденящих душу приключениях Сабрины» и вместе с Кирнан Шипкой участвовал в обоих сезонах.
Кроме этого, ему удалось сыграть в популярной трилогии мелодрам «После», а также появиться в телефильме «Убийственный долг», за которую он был номинирован на награду за лучшую мужскую роль премии BAFTA. В феврале Пердомо участвовал в съемках комедийного боевика «Bad Man».