«Фурри-хакеры-геи» взломали центр ядерных исследований в США

Обычно жертвами атак «фурри-хакеров-геев» становятся правительственные структуры и организации, с политикой которых они не согласны. К примеру, в начале года SiegedSec атаковала ресурсы штатов, в которых ограничили получение терапии, необходимой для трансгендерного перехода.