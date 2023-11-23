«Фурри-хакеры-геи» взломали центр ядерных исследований в США

Группа самопровозглашенных «фурри*-хакеров-геев» SiegedSec взяла ответственность за взлом Центра ядерных исследований Национальной лаборатории в Айдахо. Об этом сообщает Engadget, представители лаборатории подтвердили изданию факт утечки данных.
По словам злоумышленников, они получили доступ к конфиденциальным данным сотен тысяч граждан и сотрудников, включая их домашние адреса, номера телефонов и социального страхования и другим.
«Пушистые геи-хакеры» готовы удалить пост со ссылкой на похищенную информацию, если национальная лаборатория займется «созданием девушек-кошек в реальной жизни».
Обычно жертвами атак «фурри-хакеров-геев» становятся правительственные структуры и организации, с политикой которых они не согласны. К примеру, в начале года SiegedSec атаковала ресурсы штатов, в которых ограничили получение терапии, необходимой для трансгендерного перехода.
* Фурри (в переводе с английского furry — «пушистый») — субкультура, члены которой интересуются антропоморфными животными (существами, которые сочетают черты человека и животного).