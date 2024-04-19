Xzibit записал ремикс на песню сибирской фолк-группы Otyken

Сегодня в 13:10
Фото: Otyken/YouTube

Американский рэпер Xzibit выпустил ремикс на песню «Belief» сибирской фолк-группы Otyken.

Xzibit сочинил и спел для трека несколько куплетов на английском языке, добавив новое послание: «Все, что вам нужно для успеха, уже внутри вас».

Участники Otyken — представители малых сибирских народов. Группа совмещает современные тенденции музиндустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке — сейчас им владеют всего 44 человека.

Музыканты участвовали в космической программе NASA и Space X под названием «The Lunar Codex» и проекте «Global Spin», который запустила академия Grammy.

Подробности по теме
Хип-хоп, исчезающий язык и музыка сибирских народов: кто такие Otyken
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