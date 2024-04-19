Xzibit записал ремикс на песню сибирской фолк-группы Otyken

Американский рэпер Xzibit выпустил ремикс на песню «Belief» сибирской фолк-группы Otyken.
Xzibit сочинил и спел для трека несколько куплетов на английском языке, добавив новое послание: «Все, что вам нужно для успеха, уже внутри вас».
Участники Otyken — представители малых сибирских народов. Группа совмещает современные тенденции музиндустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке — сейчас им владеют всего 44 человека.
Музыканты участвовали в космической программе NASA и Space X под названием «The Lunar Codex» и проекте «Global Spin», который запустила академия Grammy.