У книги Джоан Роулинг «Рождественский поросенок» появится киноадаптация

Роман «Рождественский поросенок» вышел в 2021 году. Иллюстрации к книге создал Джим Филд. В издании Роулинг рассказала о мальчике Джеке, который отправляется на поиски своей пропавшей игрушки — поросенка Пока. Он оказывается в стране потерянных вещей, отыскать в которой Пока окажется совсем непросто.