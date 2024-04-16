У книги Джоан Роулинг «Рождественский поросенок» появится киноадаптация

Книга для детей «Рождественский поросенок», написанная автором цикла «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, получит киноадаптацию. Об этом сообщил Variety.
В данный момент экранизация находится на ранних этапах разработки. Пока у проекта даже нет продакшн-компании. Также неизвестно, будет ли киноверсия «Рождественского поросенка» игровой или анимационной.
Вероятно, в создании экранизации примет участие продакшн-компания Bronte, принадлежащая Роулинг. Однако это информация пока не подтверждена. Также неизвестно, какие специалисты будут заниматься проектом.
Ранее телеканал HBO и Би-би-си занимались экранизацией детективной серии Джоан Роулинг о Корморане Страйке (писательница выпускала романы этой серии под псевдонимом Роберт Гэлбрейт).
Роман «Рождественский поросенок» вышел в 2021 году. Иллюстрации к книге создал Джим Филд. В издании Роулинг рассказала о мальчике Джеке, который отправляется на поиски своей пропавшей игрушки — поросенка Пока. Он оказывается в стране потерянных вещей, отыскать в которой Пока окажется совсем непросто.