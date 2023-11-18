На концерте Тейлор Свифт в Бразилии умерла фанатка. Из‑за жары сотни поклонников теряли сознание

В Бразилии умерла 23-летняя фанатка Тейлор Свифт Ана Клара Бениведес, которая почувствовала себя плохо на выступлении певицы. Об этом сообщает местное издание Folha de S. Paulo.
Беневидес находилась в первом ряду на стадионе Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро вечером 17 ноября — во время концерта, открывающего бразильское турне Тейлор Свифт. У фанатки случился инфаркт, и она потеряла сознание.
Ее 40 минут пытались реанимировать на стадионе, а затем повезли в больницу. В машине скорой помощи у нее произошла вторая остановка сердца. В госпитале врачи попытались оказать помощь, но девушка скончалась.
Свифт отреагировала на смерть фанатки в своем инстаграме*. «Я не могу поверить, что пишу эти слова, но я с разбитым сердцем сообщаю, что мы потеряли фанатку сегодня вечером перед моим шоу. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красива и слишком молода. Я не смогу говорить об этом со сцены, поскольку меня охватывает горе, даже когда я пытаюсь об этом просто сказать. Я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце с ее семьей и друзьями. Это последнее, о чем я могла подумать, когда мы решили провести тур в Бразилии», — написала артистка в сторис.
Концерт Тейлор Свифт совпал с аномальной жарой в Бразилии. Folha de S. Paulo пишет, что на стадионе в момент выступления температура доходила до 60 градусов, а присутствовавшие спасатели насчитали на мероприятии около тысячи обмороков. Всего на концерт певицы пришли 60 тыс. человек.
Фанаты Тейлор Свифт жалуются в соцсетях на организаторов концерта. По их словам, несмотря на аномальную жару, на выступление нельзя было проносить бутылки с водой. Как отмечает Vulture, певица должна была прервать выступление, чтобы самостоятельно раздавать воду со сцены.