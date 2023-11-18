На концерте Тейлор Свифт в Бразилии умерла фанатка. Из‑за жары сотни поклонников теряли сознание

Свифт отреагировала на смерть фанатки в своем инстаграме*. «Я не могу поверить, что пишу эти слова, но я с разбитым сердцем сообщаю, что мы потеряли фанатку сегодня вечером перед моим шоу. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красива и слишком молода. Я не смогу говорить об этом со сцены, поскольку меня охватывает горе, даже когда я пытаюсь об этом просто сказать. Я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце с ее семьей и друзьями. Это последнее, о чем я могла подумать, когда мы решили провести тур в Бразилии», — написала артистка в сторис.