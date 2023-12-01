Жена Владимира Зеленского заявила, что не хотела бы видеть мужа на посту президента во второй срок

Супруга Владимира Зеленского поделилась, что видит своего мужа не каждый день и даже не может помыслить в данный момент о том, чтобы провести с ним отпуск или хотя бы уикэнд. Хотя пара, по словам Зеленской, по-прежнему заинтересована друг в друге.