Жена Владимира Зеленского заявила, что не хотела бы видеть мужа на посту президента во второй срок

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, заявила в интервью для подкаста The Economist, что не хотела бы, чтобы ее муж баллотировался на второй срок.
Первая леди Украины призналась, что хотела бы вернуться вместе с мужем к спокойной жизни. По словам ведущей подкаста Занни Минтон Беддос, Зеленская была «катапультирована» в центр внимания, когда ее муж стал главой страны.
Беддос отметила, что Зеленская не планировала становиться первой леди. После начала военной операции России на территории Украины она столкнулась со сложностями, связанными с ментальным здоровьем.
«В первые дни, недели, месяцы мы были на адреналине. Нам нужно было бежать, и бежать быстро. Затем нам нужно было остановиться и вспомнить, чего мы хотели в будущем», — сказала Зеленская.
Супруга Владимира Зеленского поделилась, что видит своего мужа не каждый день и даже не может помыслить в данный момент о том, чтобы провести с ним отпуск или хотя бы уикэнд. Хотя пара, по словам Зеленской, по-прежнему заинтересована друг в друге.
Зеленская отметила, что жизнь семьи продолжается, несмотря на военные действия: дочь Зеленских встретила свою первую любовь. Однако сыну пары не хватает отцовского внимания.
Зеленская заявила, что после окончания боевых действий намерена проводить все время вместе с семьей и съездить вместе куда‑нибудь на месяц. Она надеется, что муж найдет себе другое занятие, нежели президентство.