Tesla вложилась в рекламу из‑за низких продаж. Раньше Илон Маск говорил, что «ненавидит рекламу»

Tesla увеличила расходы на рекламу из‑за низких продаж, несмотря на многолетнюю политику отказа от нее, сообщает The Wall Street Journal. Долгие годы компания поддерживала свою известность с помощью публикаций в СМИ и за счет личности основателя — Илона Маска.
В инстаграме*, фейсбуке* и X (бывший твиттер, которым владеет Маск) появилась реклама модели Y от Tesla, который объявляется «автомобилем № 1 по количеству произведенных в Америке». По данным газеты, в 2023 году компания потратила на рекламу в США около 6,4 млн долларов, хотя годом ранее эта сумма была в разы меньше — 175 тыс. долларов.
Вместо полноценных электромобилей потребители предпочитают гибридные модели, в том числе от производителей, которые стимулирует переход от автомобилей: например, BMW какое‑то время выплачивала 100 тыс. долларов клиентам, которые обменивали свои электромобили на модели бренда.
В мае 2023-го Маск согласился попробовать рекламу на собрании акционеров Tesla, узнала WSJ. По ее сведениям, инвесторы теряют терпение из‑за производительности Tesla и управленческого хаоса.
В 2024 году акции Tesla подешевели на 30% на фоне плохих отзывов об ее электромобилях в прессе и заявлений Маска, а продажи сильно сократились. «Мы попробуем немного рекламы и посмотрим, что получится», — сказал бизнесмен на прошлогодней встрече с акционерами, пишет WSJ.
Долгое время Маск полагал, что в рекламе нет нужды, если продукт достаточно хорош, а именно таким он считает электромобили Tesla. В 2019 году предприниматель писал в твиттере, что «ненавидит рекламу».
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