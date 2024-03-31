Tesla вложилась в рекламу из‑за низких продаж. Раньше Илон Маск говорил, что «ненавидит рекламу»

В инстаграме*, фейсбуке* и X (бывший твиттер, которым владеет Маск) появилась реклама модели Y от Tesla, который объявляется «автомобилем № 1 по количеству произведенных в Америке». По данным газеты, в 2023 году компания потратила на рекламу в США около 6,4 млн долларов, хотя годом ранее эта сумма была в разы меньше — 175 тыс. долларов.