Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

Парламент Франции на специальном заседании в Версале утвердил изменения в Конституцию страны — теперь там будет закреплено право на аборт. Об этом сообщает BFMTV.
За инициативу, предложенную Эмманюэлем Макроном, проголосовали 780 парламентариев, против выступили 72. Франция стала первой страной, где право на прерывание беременности гарантируется основным законом
Ранее поправку одобрили обе палаты парламента — нижняя (национальная ассамблея) сделала это 30 января 493 голосами против 30, в верхней (сенате) 29 февраля инициативу одобрили 267 человек, 50 высказались против.
Во Франции аборты разрешены с 1975 года. С тех пор соответствующий закон менялся девять раз, каждый раз с целью расширить права женщин на прерывание беременности.
Закрепить право на аборт в Конституции Макрон предложил осенью 2022 года. Это произошло после того, как Верховный суд США постановил, что Конституция не дает права на аборт, а легальность этой процедуры должны определять власти штатов. Решение суда привело к тому, что в полутора десятках штатов аборты либо полностью запретили, либо серьезно ограничили.