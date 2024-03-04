Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

Закрепить право на аборт в Конституции Макрон предложил осенью 2022 года. Это произошло после того, как Верховный суд США постановил, что Конституция не дает права на аборт, а легальность этой процедуры должны определять власти штатов. Решение суда привело к тому, что в полутора десятках штатов аборты либо полностью запретили, либо серьезно ограничили.