Павел Дуров назвал «Вонку» любимым фильмом 2023 года

Основатель телеграма Павел Дуров назвал «Вонку» с Тимоте Шаламе своим любимым фильмом 2023 года. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«Осознание того, какую информацию мы потребляем, так же важно для нашего благополучия, как и то, какую пищу мы едим. Слова могут формировать нашу реальность больше, чем мы думаем», — написал он.
По словам Дурова, именно по этой причине он не любит смотреть ужастики. Вместо них он предпочитает фильмы об истории успеха, например «Вонку».
«Популярные песни, переигрываемые много раз, могут действовать как волшебные заклинания, внедряя в наш мозг предположения, поэтому я тщательно подбираю свой плейлист, чтобы убедиться, что их тексты не содержат нежелательных сценариев», — добавил он.