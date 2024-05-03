Поездка в Донбасс и культура отмены: вышло первое интервью Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки

«И в первую очередь мне действительно было неловко перед аудиторией, потому что мне казалось, что связь наша потеряна, и я начала ностальгировать, вспоминать себя прежнюю, думала, как у нас хорошо все начиналось, зачем я допустила такую ситуацию, которая создала вот этот колоссальный разрыв между мной и обществом».