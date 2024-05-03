Поездка в Донбасс и культура отмены: вышло первое интервью Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки

«Настя рассказала о нескольких месяцах вынужденного „творческого отпуска“, своих переживаниях и трансформациях, об отношениях с коллегами и семьей, бизнесе и благотворительности, планах на ближайшее будущее. Отъезд в Дубай? Донбасс — прачечная? Путин или Навальный?» — говорится в описании ролика. Собрали все самое главное.
О «голой» вечеринке
«Это было мероприятие, которое произошло не в то время не в том месте», — сказала Ивлеева. По словам артистки, после этого она решила «уйти в режим тишины», чтобы поправить свое ментальное состояние и прийти в себя.
Вместе с этим она внимательно следила за тем, что происходит вокруг: что говорят, какие аргументы приводят. Оказалось, что самым волнительным было покинуть свое привычное инфополе и погрузиться в другое. Ивлеева уточнила, что все публикации, что она делала на протяжении четырех месяцев, были исключительно ее инициативой.
О хейте и культуре отмены
«В современном медиапространстве обвинение — это равно приговор без объяснения причин, без выяснения каких‑либо подробностей. Вот есть одно мнение, и оно в глазах общественности единственно верное, — это заклеймить и не дать возможности оправдаться, от слова „совсем“».
Ивлеева согласилась с тем, что «голой» вечеринкой были нарушены «какие‑то морально-этические нормы» и в каком‑то смысле «та ответственность и последствия, которые понесли участники мероприятия, были справедливы».
При этом артистка заявила, что все зашло слишком далеко: «Массовые гонения на артистов, негатив, хейт, доносы — это за пределами добра и зла, это где‑то за гранью».
О поездке в Донбасс
Ивлеева посетила Донбасс на свое 33-летие. Она съездила в Мариуполь и на линию соприкосновения на фронте. «Я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. <…> Мне было очень важно поехать туда самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее», — сказала она.
Свою поездку артистка объяснила желанием «составить собственное впечатление, познакомиться с регионами и людьми, которые в них живут». Мариуполь она назвала полуразрушенным городом, который сейчас «активно восстанавливается из руин».
«Я была под большим впечатлением. <…> Я думала, мне будет страшно, но страха было меньше всего. Я помню, что у меня было ощущение замирания сердца. Я была на линии соприкосновения. <…> Я была, мы стояли там около минут 15, просто молчали, слушали войну».
Об удалении антивоенных постов из соцсетей
В декабре Ивлеева на некоторое время удаляла в своих соцсетях антивоенные посты, опубликованные еще в 2022 году.
«Это уже неактуально, потому что там не было никакого разбора и даже знания каких‑то базовых исторических данных, чтобы провести какой‑то анализ и сделать правильный выбор. Но смысл, в принципе-то, он и остался. Я против любой войны, это нормально. Любой нормальный адекватный человек будет всегда выступать за мир». По словам Ивлеевой, она решила удалить посты, потому что испугалась.
Об извинениях
Ивлеева назвала свои извинения после «голой» вечеринки абсолютно искренними. Артистка рассказала, что в самый пик своей эмоциональной раздробленности она винила в произошедшем только себя и была готова нести ответственность за всех.
«И в первую очередь мне действительно было неловко перед аудиторией, потому что мне казалось, что связь наша потеряна, и я начала ностальгировать, вспоминать себя прежнюю, думала, как у нас хорошо все начиналось, зачем я допустила такую ситуацию, которая создала вот этот колоссальный разрыв между мной и обществом».
По словам Ивлеевой, ей неважно, как извинения восприняла общественность: «Многие говорят, вот тебе не нужно этого делать, но многие и не оказывались в той ситуации, в которой была я».
Об ответственности блогеров за контент
По мнению Ивлеевой, блогеры должны нести ответственность за свой контент, и она уже понесла ответственность за свои посты после вечеринки. Она также подчеркнула, что у аудитории есть запрос на традиционные ценности и сейчас есть перспективы его популяризировать: «Люди устали от плоского контента. Его много и его сложно сделать популярным».
О баре Nudles
В марте в Москве открылся бар Nudles с напитками «Слезы Ивлеевой» и «Коктейль с извинениями», которые завирусились в сети. В меню также была фотография артистки. Многие СМИ тогда писали, что Ивлеева является совладелицей бара, однако она никак не подтверждала свою причастность к нему.
В интервью она впервые рассказала, что действительно имела в нем долю, а само заведение вдохновлено ее путешествиями по Азии.
«На момент, когда должно было случиться техническое открытие, мой партнер совершил грубую ошибку, не согласовав со мной, решил таким образом немножко попиарить заведение. Он подумал, что страсти после вечеринки улеглись и можно как‑то это [коктейли с отсылкой к „голой“ вечеринке] внедрять в меню», — рассказала она.
По словам Ивлеевой, ее партнер думал, что люди просто посмотрят и похихикают. Предполагалось, что новость об этом может разлететься в каких‑то маленьких медиа, но ситуация вышла из‑под контроля.
«Была масса негативных комментариев в очередной раз. Прилетело с разных сторон. Мне это было неприятно, потому что я только почувствовала почву под ногами и подумала: „Ну вот сейчас, сейчас начнем выстраивать правильные шаги“, но случилось то, что случилось. И мной было принято решение выйти из числа акционеров».