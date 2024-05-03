Дом из мультфильма «Вверх» и особняк Людей Икс: Airbnb представил новую категорию проживания

В рамках Icons также можно провести ночь в музее Ferrari в Италии. Гости смогут выспаться на кровати, изготовленной из той же кожи, что и сиденья «феррари», проехать круг с пилотом Марком Жене и отправиться на гонку Эмилии-Романьи в качестве ВИП-персоны.