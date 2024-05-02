«Нате, носите» и Саша Сулим выпустили дроп в поддержку переживших сексуализированное насилие

Сегодня в 16:20
Фото: пресс-материалы

Остросоциальный бренд «Нате, носите» выпустил коллекцию в коллаборации с Сашей Сулим и центром «Сестры». Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда.

В коллекцию вошли два стальных браслета и одна подвеска. 20% с коллаборации пойдут в поддержку центра «Сестры».

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«Слова, которые часто можно услышать: „Не ты первая, не ты последняя“. Да, есть множество других людей с похожим опытом, но похожим лишь отчасти. Твоя боль настоящая, даже если кто‑то этого не понимает».

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«Фразой „Серийная убийца тишины“ мы хотим подчеркнуть, что о насилии важно говорить открыто. Не замалчивать и табуировать, так как, нормализуя разговор о недопустимости насилия, мы даем пострадавшим возможность вернуть свой голос».

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«Каким бы ужасным ни был травмирующий опыт, он не определяет человека. Ты сама, твои мечты, амбиции, мысли и чувства — всё это гораздо больше».

«Этой коллекцией мы хотим подчеркнуть, что о насилии важно говорить открыто. Не замалчивать и табуировать, так как, нормализуя разговор о недопустимости насилия, мы даем пострадавшим возможность вернуть свой голос», — говорится в заявлении бренда.

Ранее вышла коллекция «Нате, носите» вместе со студией подкастов «Терменвокс» под названием «Слушай».

В благотворительный дроп вошли две футболки и два браслета. На футболках надписи «Новая попытка» и «Живу в исторических событиях». Стоят они по 3600 рублей. Цена стальных браслетов — 3400 рублей.

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