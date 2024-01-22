Бренд «Нате, носите» выпустил коллекцию в поддержку «Ночлежки» и центра «Сестры»

Петербургский бренд одежды «Нате, носите» вместе со студией подкастов «Терменвокс» выпустили благотворительную коллекцию «Слушай». Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда.
20% средств от продажи вещей пойдут в пользу «Ночлежки» и центра «Сестры», который помогает девушкам, пережившим сексуализированное насилие.
В благотворительный дроп вошли две футболки и два браслета. На футболках надписи «Новая попытка» и «Живу в исторических событиях». Стоят они по 3600 рублей. Цена стальных браслетов — 3400 рублей. Купить вещи можно на сайте «Нате, носите».
«„Слушай“ — синтез языка и истории. На стыке времен, в складках глобального и необратимого мы находим место для личного. Жизнь шьется из историй и каждый сэмпл этой коллекции рассказывает свою», — поделились представители бренда.
Также к Новому году «Нате, носите» выпустили коллекцию «Обещания». В ней вместе с футболками прилагается набор надписей, которые нужно нанести на них самостоятельно. Среди надписей — «обещаю не бояться», «обещаю быть рядом», «верить в лучшее», «не сдаваться», «не молчать», «обещаю не сломаться», «обещаю звонить маме» и другие обещания, которые обычно дают в новогоднюю ночь. Часть прибыли от продаж пойдет одному из покупателей, который победит в голосовании на лучшее обещание.