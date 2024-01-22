Бренд «Нате, носите» выпустил коллекцию в поддержку «Ночлежки» и центра «Сестры»

Также к Новому году «Нате, носите» выпустили коллекцию «Обещания». В ней вместе с футболками прилагается набор надписей, которые нужно нанести на них самостоятельно. Среди надписей — «обещаю не бояться», «обещаю быть рядом», «верить в лучшее», «не сдаваться», «не молчать», «обещаю не сломаться», «обещаю звонить маме» и другие обещания, которые обычно дают в новогоднюю ночь. Часть прибыли от продаж пойдет одному из покупателей, который победит в голосовании на лучшее обещание.