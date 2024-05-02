Bloomberg: Россияне, вернувшиеся из‑за границы, обеспечили до трети роста ВВП России в 2023 году

Сегодня в 15:02
Фото: yousef alfuhigi/Unsplash

Россияне, уехавшие из страны после начала боевых действий на территории Украины и мобилизации, а затем вернувшиеся на родину, существенно повлияли на рост ВВП России в 2023 году. Об этом сообщил Bloomberg.

По информации агентства, «обратная миграция» прибавила от одной пятой до одной трети ежегодного экономического роста России в прошлом году. Bloomberg утверждает, что многие релоканты не смогли наладить жизнь за рубежом, потратив все свои сбережения.

Некоторые столкнулись с ужесточением миграционной политики. Особенно актуальной эта проблема стала в Турции, где усложнился процесс получения и продления ВНЖ.

Московская компания Finion заявила, что даже в самых дружественных странах, например Армении и Кыргызстане, релоканты столкнулись с «более пристальным вниманием».

Также, по данным агентства, некоторым специалистам в России предлагают гораздо более выгодные условия, чем до 2022 года. Об этом рассказал один из программистов, живущий в Казахстане. По его словам, на родине ему предложили «условия, о которых не мог раньше и мечтать».

По мнению Bloomberg, в ближайшем будущем тренд, скорее всего, сохранится. В декабре 2023-го газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая помогает с оформлением ВНЖ за рубежом, рассказала, что в Россию могли вернуться до 40% людей, покинувших страну в 2022 году.

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