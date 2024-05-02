Bloomberg: Россияне, вернувшиеся из‑за границы, обеспечили до трети роста ВВП России в 2023 году

Также, по данным агентства, некоторым специалистам в России предлагают гораздо более выгодные условия, чем до 2022 года. Об этом рассказал один из программистов, живущий в Казахстане. По его словам, на родине ему предложили «условия, о которых не мог раньше и мечтать».