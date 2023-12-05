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В Россию могли вернуться до 40% релокантов

Александр Голиков
Сегодня в 11:12

До 40% релокантов, покинувших Россию в 2022 году, могли вернуться в страну. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая помогает с оформлением ВНЖ за рубежом.

Организация провела опрос среди 2700 клиентов, интересующихся миграционными услугами. Результат показал, что за 2023 год спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других странах упал в десятки раз.

Сервис по поиску работы HeadHunter оценил долю вернувшихся в страну в 26%. Такую статистику компания озвучила после анализа резюме соискателей, сменивших регион на другую страну в 2022 году, но затем снова поставивших Россию в качестве страны проживания.

В октябре издание Financial Times утверждало, что в Россию вернулось около 15% уехавших. По данным Росстата, в 2022 году страну покинули почти 700 тыс. человек.

В декабре 2022-го спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, которые критиковали страну, не стоит возвращаться. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.

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