В Россию могли вернуться до 40% релокантов

До 40% релокантов, покинувших Россию в 2022 году, могли вернуться в страну. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая помогает с оформлением ВНЖ за рубежом.
Организация провела опрос среди 2700 клиентов, интересующихся миграционными услугами. Результат показал, что за 2023 год спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других странах упал в десятки раз.
Сервис по поиску работы HeadHunter оценил долю вернувшихся в страну в 26%. Такую статистику компания озвучила после анализа резюме соискателей, сменивших регион на другую страну в 2022 году, но затем снова поставивших Россию в качестве страны проживания.
В октябре издание Financial Times утверждало, что в Россию вернулось около 15% уехавших. По данным Росстата, в 2022 году страну покинули почти 700 тыс. человек.
В декабре 2022-го спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, которые критиковали страну, не стоит возвращаться. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.