В Россию могли вернуться до 40% релокантов

В декабре 2022-го спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, которые критиковали страну, не стоит возвращаться. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.