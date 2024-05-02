Заглавная песня с нового альбома Тейлор Свифт может спасти жизнь

«Двойной альбом?! Вдвое больше шансов для песен со спасительными ударами. Если вы видите, что подросток или взрослый упал, позвоните 911, а затем сильно и быстро надавите в центр груди под ритм „The Tortured Poets Department“. Спасибо, @taylorswift!» — говорится в посте ассоциации.