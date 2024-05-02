Заглавная песня с нового альбома Тейлор Свифт может спасти жизнь

Американская кардиологическая ассоциация заявила, что заглавная песня с последнего альбома Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» может помочь спасти жизнь.
Все дело в том, что песня «The Tortured Poets Department» содержит необходимый темп для сердечно-легочной реанимации — 110 ударов в минуту.
«Двойной альбом?! Вдвое больше шансов для песен со спасительными ударами. Если вы видите, что подросток или взрослый упал, позвоните 911, а затем сильно и быстро надавите в центр груди под ритм „The Tortured Poets Department“. Спасибо, @taylorswift!» — говорится в посте ассоциации.
В свое время песня группы Bee Gees «Stayin’ Alive» стала эталонной для проведения реанимационных мероприятий. Этому даже была посвящена одна из серий американского «Офиса».
Ранее Британская кардиологическая ассоциация объявила, что у группы The 1975 тоже есть песня со 110 ударами в минуту. Оказывается, что песня «Somebody Else» также подходит для проведения сердечно-легочной реанимации.