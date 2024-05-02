Жене главреда «Новой газеты Европа» запросили 10 лет колонии по делу о покушении на убийство дочери

Сегодня в 12:53
Фото: «Медиазона»*

Обвинение запросило 10 лет колонии жене главреда «Новой газеты Европа»* Антонине Мартыновой, которую обвиняют в покушении на убийство дочери. Об этом сообщила «Медиазона»*.

По результатам психолого‑психиатрической экспертизы Мартынову признали вменяемой во время совершения преступления. Обвинение заявило, что она «существенно ограничила социализацию» дочери Алисы.

Женщину признали виновной в покушении на убийство еще в 2008 году. С того момента она находилась в розыске. Мартынову задержали в апреле 2024-го. По данным Mash, это произошло в одном из частных домов в Ставрополе.

По версии следствия, Мартынова сбросила двухлетнюю девочку в лестничный проем, в результате чего она получила травмы средней тяжести. Сама обвиняемая настаивает, что это был несчастный случай.

Алиса рассказала в суде, что узнала свое настоящее имя только после задержания матери. Все это время Мартынова называла ее Марией. Девочка также призналась, что у нее до сих пор нет паспорта, а свое свидетельство о рождении она увидела только недавно.

На заседании суда Алиса заявила, что не считает себя жертвой преступления, а произошедшее в 2007 году было несчастным случаем.

* «Медиазона» и «Новая газета Европа» внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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