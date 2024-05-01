Бюджет боевика «Красный» достиг 250 млн долларов из‑за постоянных опозданий Дуэйна Джонсона

По их информации, издержки компании составили 50 млн долларов, из‑за чего премьеру картины перенесли с конца 2023 года на ноябрь 2024. Источники издания утверждают, что Джонсон регулярно не приходил на съемки вовремя, периодически опаздывая на 7-8 часов.