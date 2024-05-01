Бюджет боевика «Красный» достиг 250 млн долларов из‑за постоянных опозданий Дуэйна Джонсона

Студия Amazon MGM потерпела существенные убытки на съемках рождественского комедийного боевика «Красный» с Дуэйном Джонсоном из‑за постоянных опозданий актера на съемочную площадку. Об этом рассказал портал TheWrap.
По их информации, издержки компании составили 50 млн долларов, из‑за чего премьеру картины перенесли с конца 2023 года на ноябрь 2024. Источники издания утверждают, что Джонсон регулярно не приходил на съемки вовремя, периодически опаздывая на 7-8 часов.
Другие инсайдеры рассказывали, что актер справлял нужду в бутылку прямо на площадке, смущая остальную команду.
Представители Amazon MGM назвали информацию TheWrap «нелепой и ложной». Однако, это уже не первый случай, когда поведение Джонсона на съемках приводит к скандалу. Ранее о подобных случаях рассказывали участники съемочной команды боевика «Красное уведомление».
По данным интернет-портала Puck, предстоящая роль в фильме «Красный» принесет Джонсону рекордные 50 млн долларов — это самый большой гонорар в истории кино.
В картине также сыграют Крис Эванс («Достать ножи», «Мстители»), Люси Лю («Ангелы Чарли», «Убить Билла») и Джей Кей Симмонс («Одержимость», «Человек-паук»).
Режиссером проекта выступил Джейк Кэздан, создатель комедий «Очень плохая училка» и «Джуманджи: Новый уровень». Сценарий для картины написал Крис Морган, работавший над фильмами «Сотовый» и «47 ронинов».
Действие предстоящей ленты, основанное на идее президента Seven Bucks Хирама Гарсия, развернется по всему миру. По словам создателей картины, она представит совершенно новую вселенную, которая откроет свежие возможности рождественского кино.