Фильм «Каскадеры» поставил мировой рекорд по количеству переворотов в машине

«Он пристегнул меня к машине, а потом пошел и сделал восемь с половиной переворотов в машине, поставив мировой рекорд. Потом он вытащил меня из тачки и похлопал по плечу, будто эти трюки сделал я, а не он. В случае с любым другим фильмом вы бы об этом не узнали. Но тут узнаете. Работа каскадеров очень недооценена — столькие из них подарили нам незабываемые моменты наших любимых фильмов. Пора это изменить», — сказал Гослинг.