Фильм «Каскадеры» поставил мировой рекорд по количеству переворотов в машине

Комедийный боевик Дэвида Лейтча «Каскадеры» вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество переворотов в машине, передает Entertainment Weekly.
На съемках фильма в Сиднее каскадер Логан Холладей перевернулся в машине 8,5 раза. Таким образом он побил предыдущий рекорд, принадлежащий Адаму Кирли в фильме бондианы «Казино „Рояль“». Тогда он совершил 7 переворотов.
Сертификат о включении в Книгу рекордов Гиннесса Холладею вручили актеры ленты Райан Гослинг и Эмили Блант на показе фильма в Лос-Анджелесе.
«Он пристегнул меня к машине, а потом пошел и сделал восемь с половиной переворотов в машине, поставив мировой рекорд. Потом он вытащил меня из тачки и похлопал по плечу, будто эти трюки сделал я, а не он. В случае с любым другим фильмом вы бы об этом не узнали. Но тут узнаете. Работа каскадеров очень недооценена — столькие из них подарили нам незабываемые моменты наших любимых фильмов. Пора это изменить», — сказал Гослинг.
После этого он отдал дань уважения всем каскадерам, которые участвовали в создании ленты, — всего их было 8. «Были моменты, когда я не понимал, снимаем ли мы кино или грабим банк. У нас для этого была отличная команда — у каждого был свой особый навык. Мы были как Мстители. Хотя, думаю, многие из этих ребят и были в „Мстителях“. Только взгляните на их резюме», — добавил актер.
«Каскадеры» — киноадаптация одноименного сериала Глена А.Ларсона 1980-х. Ее режиссером выступил Дэвид Лейтч, снявший фильмы «Быстрее пули», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул-2». Премьера картины запланирована на 24 апреля 2024 года.