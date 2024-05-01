Создатели «Мстителей» связали провалы Marvel с изменением восприятия кино у молодой аудитории

Режиссеры Джо и Энтони Руссо, ответственные за одни из самых популярных картин киновселенной Marvel, включая «Первого мстителя: Противостояние» и «Мстителей: Финал» поделились мыслями относительно недавних прокатных неудач студии в интервью GamesRadar+.
По мнению постановщиков, провалы картин «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Марвел 2» не связаны с усталостью зрителей от супергеройского кино.
«Я думаю, что это отражение текущего состояния всей индустрии. Сейчас сложное, но интересное время. Мы находимся в переходном периоде, когда люди еще не до конца понимают, какие истории они захотят увидеть в ближайшем будущем», — сказал Джо Руссо.
«Мы наблюдаем существенный разрыв между поколениями в плане восприятия медиа. Есть поколение, которое привыкло к просмотрам фильмов в кинотеатрах в назначенное время. Но этот подход устаревает. Новое поколение хочет всего сию минуту, а затем сразу же переключается на что‑то другое. Я думаю, этот переходный момент ощущает не только Marvel, и это один из ключевых факторов для сегодняшней индустрии», — прокомментировал он.
«Двухчасовому формату кино уже больше 100 лет, но все постоянно меняется. Формулу сложно изобрести заново, но мне кажется, следующее поколение всегда будет искать способ выразить свой коллективный синдром недостатка внимания», — добавил режиссер.
По мнению Энтони Руссо, усталость зрителей не касается исключительно супергеройского кино, но говорит об общей усталости от современных фильмов.
Пол Дано, исполнитель роли Загадочника в «Бэтмене» Мэтта Ривза, недавно заявил, что утомленность аудитории от экранизаций комиксов может иметь положительный эффект.
«Надеюсь, это приведет к тому, что кто‑то вдохнет новую жизнь в жанр, либо к популярности чего‑то нового. Я думаю, нас ждут еще интересные супергеройские фильмы, но момент для чего‑то свежего определенно настал», — сказал актер в интервью The Independent.