Создатели «Мстителей» связали провалы Marvel с изменением восприятия кино у молодой аудитории

«Мы наблюдаем существенный разрыв между поколениями в плане восприятия медиа. Есть поколение, которое привыкло к просмотрам фильмов в кинотеатрах в назначенное время. Но этот подход устаревает. Новое поколение хочет всего сию минуту, а затем сразу же переключается на что‑то другое. Я думаю, этот переходный момент ощущает не только Marvel, и это один из ключевых факторов для сегодняшней индустрии», — прокомментировал он.