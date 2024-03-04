Пол Дано рассказал о положительном эффекте усталости зрителя от супергеройского кино

По его словам, перемены коснулись не только экранизации комиксов. «Как только в нашей профессии появилось слово „контент“, все начали делать акцент не на качестве, а на количестве. Мне кажется, это большая ошибка. Мне точно это не нужно — ни как зрителю, ни как артисту», — добавил Дано.