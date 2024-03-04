Пол Дано рассказал о положительном эффекте усталости зрителя от супергеройского кино

Пол Дано, исполнивший роль Загадочника в «Бэтмене» Мэтта Ривза, поделился мыслями об усталости зрителей от супергеройского кино.
«Это интересный момент. Теперь все думают: „Окей, что нам теперь делать?“ Надеюсь, это приведет к тому, что кто‑то вдохнет новую жизнь в жанр, либо к популярности чего‑то нового. Я думаю, нас ждут еще интересные супергеройские фильмы, но момент для чего‑то нового определенно настал», — сказал актер в интервью The Independent.
По его словам, перемены коснулись не только экранизации комиксов. «Как только в нашей профессии появилось слово „контент“, все начали делать акцент не на качестве, а на количестве. Мне кажется, это большая ошибка. Мне точно это не нужно — ни как зрителю, ни как артисту», — добавил Дано.
Актер также рассказал о том, почему «Бэтмен» был хорошо принят аудиторией несмотря на провал многих других фильмов в этом жанре в последнее время.
«Со многими такими фильмами ты прекрасно понимаешь, чего ожидать. Когда же я прочел сценарий „Бэтмена“, я понял, что это настоящее кино. В каждом предложении я видел Мэтта Ривза», — прокомментировал артист.
Выход сиквела картины Ривза о Темном рыцаре намечен на 3 октября 2025 года. К главной роли вновь вернется Роберт Паттинсон.