The Weeknd передаст 2 млн долларов на помощь семьям в Газе. Нуждающимся дадут 18 млн буханок хлеба

Вчера в 21:11
Фото из соцсетей The Weeknd

The Weeknd пообещал выделить 2 млн долларов из своего гуманитарного фонда XO, чтобы помочь прокормить семьи в секторе Газе. На эти деньги закупят более 1,5 тыс. тонн обогащенной пшеничной муки, сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы ООН (ВВП ООН).

Из закупленного продовольствия испекут примерно 18 млн буханок хлеба, которыми смогут прокормиться более 157 тыс. палестинцев на протяжении месяца. Абель Тесфайе (настоящее имя исполнителя) призвал фанатов пожертвовать все, что они могут, на гуманитарные усилия ВВП ООН.

«В условиях надвигающегося голода в Газе щедрая поддержка Абеля обеспечит жизненно важную помощь тысячам палестинских семей, которые каждый день борются с голодом. Мы чрезвычайно благодарны за его вклад, сострадание и за его непоколебимую поддержку ВПП и народа Палестины», — заявила директор подразделения гуманитарной организации по регионам Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Коринн Фляйшер.

В 2021 году The Weeknd стал послом доброй воли ВПП и в следующем году учредил свой гуманитарный фонд XO. В конце 2023 года Тесфайе пожертвовал 2,5 млн долларов на пропитание 173 тыс. палестинцев в течение двух недель.

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