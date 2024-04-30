The Weeknd передаст 2 млн долларов на помощь семьям в Газе. Нуждающимся дадут 18 млн буханок хлеба

«В условиях надвигающегося голода в Газе щедрая поддержка Абеля обеспечит жизненно важную помощь тысячам палестинских семей, которые каждый день борются с голодом. Мы чрезвычайно благодарны за его вклад, сострадание и за его непоколебимую поддержку ВПП и народа Палестины», — заявила директор подразделения гуманитарной организации по регионам Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Коринн Фляйшер.