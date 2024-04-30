Джефф Бриджес подтвердил свое участие в новом «Троне»

Об участии Лето в продолжении научно-фантастической саги стало известно в начале марта 2024-го. Артист опубликовал в своих соцсетях промокадр из «Трона-3», на котором он изображен в костюме Ареса — программы, которая попадает из цифрового мира в реальный.