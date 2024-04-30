Джефф Бриджес подтвердил свое участие в новом «Троне»

Джефф Бриджес, известный по «Большому Лебовски» и «Сумасшедшему сердце», а также первым двум фильмам франшизы «Трон», подтвердил, что присоединится к актерскому составу предстоящей третьей части саги под названием «Трон: Арес».
На подкасте Film Comment актер рассказал, что рад снятся вместе с Джаредом Лето, который исполнит в фильме главную роль. «Мне не терпится поработать с ним. Я всегда восхищался его ролями», — прокомментировал Бриджес.
Об участии Лето в продолжении научно-фантастической саги стало известно в начале марта 2024-го. Артист опубликовал в своих соцсетях промокадр из «Трона-3», на котором он изображен в костюме Ареса — программы, которая попадает из цифрового мира в реальный.
Помимо Бриджеса и Лето на экране появятся Эван Питерс («Американская история ужасов»), Кэмерон Монахан («Бесстыжие»), Сара Дежарден («Шершни»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь»).
Режиссером триквела выступил Йоаким Реннинг, снявший фильмы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий написали Джесси Вигутоу и Джек Торн («Чудо»).
Выход картины «Трон: Арес» запланирован на декабрь 2025 года. Предыдущие части франшизы вышли в 1982 и 2010 годах.