Посмотрите на Джареда Лето в образе Ареса на первом промокадре «Трона»

Сегодня в 12:24
Фото: Walt Disney Pictures

Джаред Лето опубликовал в своих соцсетях первый промокадр из грядущего «Трона-3».

На снимке он изображен в костюме Ареса — программы, которая попадает из цифрового мира в реальный. Подробности ленты пока не раскрываются.

К Лето на экране присоединятся Эван Питерс («Американская история ужасов»), Кэмерон Монахан («Бесстыжие»), Сара Дежарден («Шершни»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь»).

Режиссером стал Йоаким Реннинг, снявший картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий картины написали Джесси Вигутоу и Джек Торн («Чудо»). Одни из продюсеров проекта — Лето со своей партнершей по Paradox Эммой Ладбрук.

Выход фильма «Трон: Арес» пока запланирован на декабрь 2025 года. Предыдущие части франшизы вышли в 1982 и 2010 годах.

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