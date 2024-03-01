Посмотрите на Джареда Лето в образе Ареса на первом промокадре «Трона»

Джаред Лето опубликовал в своих соцсетях первый промокадр из грядущего «Трона-3».
На снимке он изображен в костюме Ареса — программы, которая попадает из цифрового мира в реальный. Подробности ленты пока не раскрываются.
К Лето на экране присоединятся Эван Питерс («Американская история ужасов»), Кэмерон Монахан («Бесстыжие»), Сара Дежарден («Шершни»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь»).
Режиссером стал Йоаким Реннинг, снявший картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий картины написали Джесси Вигутоу и Джек Торн («Чудо»). Одни из продюсеров проекта — Лето со своей партнершей по Paradox Эммой Ладбрук.
Выход фильма «Трон: Арес» пока запланирован на декабрь 2025 года. Предыдущие части франшизы вышли в 1982 и 2010 годах.