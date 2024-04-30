РФ стала третьей в списке стран, не утилизирующих пластик. За год не переработано около 3 млн тонн

В ежегодном отчете, составленном учеными и специалистами во главе с Сарой Перрияр, опубликованы результаты обработки данных об обращении с пластиковыми отходами в 84 странах мира за последние 5 лет. В абсолютном значении первое место в мире занял Китай, где не утилизируют примерно 14 млн тонн пластика, а в процентном — Эритрея, где с 98% отходов не делается ничего.