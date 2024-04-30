РФ стала третьей в списке стран, не утилизирующих пластик. За год не переработано около 3 млн тонн

Сегодня в 13:55
Фото: tanvi sharma/Unsplash

РФ заняла третье место в списке стран, где не утилизируется пластик. В 2024 году около 3,1 млн тонн пластика в стране останутся без переработки или отправки на полигоны для хранения, сообщает экологическая организация Earth Action.

В ежегодном отчете, составленном учеными и специалистами во главе с Сарой Перрияр, опубликованы результаты обработки данных об обращении с пластиковыми отходами в 84 странах мира за последние 5 лет. В абсолютном значении первое место в мире занял Китай, где не утилизируют примерно 14 млн тонн пластика, а в процентном — Эритрея, где с 98% отходов не делается ничего.

Большая часть неутилизированного пластика, в том числе в РФ, попадет в почву и водоемы и нанесет урон. Лидерами по объему пластиковых отходов на душу населения оказались Бельгия и страны Аравийского полуострова. В то же время Южная Корея теряет при утилизации не более 2,5% пластикового мусора.

В этом году человечество произведет 220 млн тонн новых пластиковых отходов, четверть из которых придется на КНР. Среди компаний первое место по производству пластика занимает Coca-Cola, следом — PepsiCo, Nestle и Danone.

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Coca-Cola
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