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LEGO отказалась от кирпичей из переработанного пластика из‑за увеличения выбросов углерода

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:59

Компания LEGO остановила проект по изготовлению кирпичей из переработанных бутылок вместо пластика из нефти. Об этом сообщает The Guardian.

В процессе разработки выяснилось, что детали из такого пластика менее прочные, поэтому в их состав необходимо внедрять уплотненные материалы.

«Это все равно, что пытаться сделать велосипед из дерева, а не из стали», — сказал руководитель отдела устойчивого развития компании Тим Брукс.

Чтобы расширить использование переработанного ПЭТ, LEGO изменила все на своих заводах. Однако после этого углеродный след стал только выше.

В июне 2021 года компания показала «Афише Daily» прототип кирпича, изготовленного из пластиковых бутылок. «Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы довольны достигнутым прогрессом», — говорил тогда Брукс.

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