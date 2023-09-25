LEGO отказалась от кирпичей из переработанного пластика из‑за увеличения выбросов углерода

Компания LEGO остановила проект по изготовлению кирпичей из переработанных бутылок вместо пластика из нефти. Об этом сообщает The Guardian.
В процессе разработки выяснилось, что детали из такого пластика менее прочные, поэтому в их состав необходимо внедрять уплотненные материалы.
«Это все равно, что пытаться сделать велосипед из дерева, а не из стали», — сказал руководитель отдела устойчивого развития компании Тим Брукс.
Чтобы расширить использование переработанного ПЭТ, LEGO изменила все на своих заводах. Однако после этого углеродный след стал только выше.
В июне 2021 года компания показала «Афише Daily» прототип кирпича, изготовленного из пластиковых бутылок. «Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы довольны достигнутым прогрессом», — говорил тогда Брукс.