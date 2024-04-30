Хинштейн одобрил проверки сексуальной ориентации чиновников перед назначением на высокие посты

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил за проверки сексуальной ориентации чиновников перед назначением их на высокие посты. В разговоре с газетой «Самарское обозрение» он заявил, что не видит в этом ничего предосудительного и плохого.
«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто‑то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — сказал Хинштейн.
«Зонами недоступности» для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть учреждения и органы власти, напрямую связанные с воспитанием детей и молодежи, считает депутат.
Ранее министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев добровольно ушел в отставку после того, как Хинштейн высказался о дружбе чиновника с подчиненным. Они, по словам депутата, вместе ездили в отпуск и жили в одном номере. При этом Хинштейн подчеркивает, что не говорил об отношении Бурцева к «какому‑то меньшинству» и не понимает мотивов отставки.
Хинштейн отметил возникновение сразу нескольких таких скандалов, поэтому сделал предположение «о некой системе, попытке гей-лобби внедриться в образовательную и воспитательную среду с тем чтобы оказывать влияние на детей».