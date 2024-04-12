Самарский министр ушел в отставку после обвинений со стороны Хинштейна в однополых отношениях

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку. Об этом он написал у себя на странице во «ВКонтакте».
Чиновник объяснил свое решение заявлениями депутата Госдумы Александра Хинштейна, который обвинил Бурцева в однополых отношениях со своим подчиненным.
«Несмотря на то что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона! В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — сказал самарский экс-министр.
11 апреля Хинштейн заявил в своем телеграм-канале, что Бурцев накануне вернулся из отпуска, который он якобы «проводил вдвоем» со своим подчиненным Андреем Золотухиным. По словам депутата, чиновники «целую неделю» провели в кисловодском отеле, где жили «в одном номере-студии» и отмечали день рождения Золотухина.
Хинштейн уверен, что причина совместного проживания мужчин в их однополых связях. «Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют „парой“, в сети — фигурирует немало их „нежных“ фото», — пишет глава думского комитета по информационной политике.
Он утверждает, что Бурцева и Золотухина «связывают долгие годы дружбы», они «идут по жизни вместе: куда бы ни назначали Бурцева, Золотухин следует за ним». «Почему молодежная политика в Самарской области идет, простите уж, через задницу, и воспитание детей доверяют открытым гей-пропагандистам?» — возмутился Хинштейн.
После этого Бурцев написал во «ВКонтакте», что «в самарских телеграм-помойках» его имя упоминается «в очень неприглядном и неуместном контексте», и подчеркнул, что его личная жизнь «не должна никого волновать».
«В моей жизни было несколько серьезных и длительных отношений. <…> Я благодарен каждой своей девушке за прекрасное время, проведенное вместе. Да, не каждая готова терпеть работу до 10 вечера и почти в каждые выходные. Но я верю в то, что в год семьи я точно найду свое личное семейное счастье», — заявил Бурцев, опубликовав совместные снимки с бывшей девушкой Верой Искорневой.