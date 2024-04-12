Самарский министр ушел в отставку после обвинений со стороны Хинштейна в однополых отношениях

«В моей жизни было несколько серьезных и длительных отношений. <…> Я благодарен каждой своей девушке за прекрасное время, проведенное вместе. Да, не каждая готова терпеть работу до 10 вечера и почти в каждые выходные. Но я верю в то, что в год семьи я точно найду свое личное семейное счастье», — заявил Бурцев, опубликовав совместные снимки с бывшей девушкой Верой Искорневой.