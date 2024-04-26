Московский зоопарк подарил более 40 животных Северной Корее

Сегодня в 17:56
Фото: June Gathercole/Unsplash

Московский зоопарк подарил более 40 животных Северной Корее, а точнее, Центральному зоопарку народной республики в Пхеньяне. Об этом сообщил ТАСС.

Делегация из Москвы посетила КНДР. Во время этого визита северокорейской стороне вручили документ о дарении орланов, крыланов, фазанов, журавлей, попугаев, питонов и других животных.

В поездке в Северную Корею приняла участие гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она провела в стране четыре дня и подписала меморандум о сотрудничестве с Центральным зоопарком Пхеньяна.

Ранее Московский зоопарк уже дарил животных Северной Корее. В 2018 году в Азию уехали фазаны и полярные совы. КНДР, в свою очередь, подарил России дымчатого леопарда.

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