Телеведущая Эллен ДеДженерес прокомментировала закрытие своего ток-шоу после обвинений в токсичной рабочей атмосфере. Она поехала в тур с программой «Ellen’s Last Stand… Up», рассказывающей о том, как прекращение ее эфира повлияло на нее, передает The Rolling Stone.
После закрытия «Шоу Эллен ДеДженерес» комик работала в саду. Она считает, причиной ее изгнания из шоу-бизнеса стало то, что она «злая и старая лесбиянка». «Это сильно ударило по моему эго и моей самооценке. В этом бизнесе есть такие крайности: люди либо любят тебя и боготворят, либо ненавидят, и эти вторые почему‑то громче», — сказала ДеДженерес.
На вопрос из зала о завершении шоу ДеДженерес сказала, что все происходило впопыхах и не было до конца ясно, что «это не личное». «Я думала, что не хочу такого завершения своей карьеры, но так оно и происходит. Мне просто не понравилось, как закончилось шоу. Я очень люблю это шоу, и я просто ненавидела то, как люди видели меня в последний раз», — призналась она.
По мнению ДеДженерес, она стала «одномерным персонажем, который раздает подарки и пританцовывает, что только кажется легким», и если бы она закончила свое шоу словами «Идите на ***», люди были бы приятно удивлены. За 19 лет работы в «Шоу Эллен ДеДженерес» телеведущая прославилась своим веселым поведением и частыми танцами с гостями и зрителями.
В 2022 году шоу ДеДженерес закрылось после расследования Buzzfeed News о токсичной рабочей обстановке и предполагаемых случаях домогательств, расизма и издевательств над сотрудниками за кулисами. В последнем выпуске снялась актриса Дженнифер Энистон — она же была гостьей первого эпизода передачи.
После этого ДеДженерес запустила ютуб-сериал о своих хобби. В них она познакомила зрителей со своим домом и поделилась, как она занимает себя после ухода на пенсию.