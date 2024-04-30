На вопрос из зала о завершении шоу ДеДженерес сказала, что все происходило впопыхах и не было до конца ясно, что «это не личное». «Я думала, что не хочу такого завершения своей карьеры, но так оно и происходит. Мне просто не понравилось, как закончилось шоу. Я очень люблю это шоу, и я просто ненавидела то, как люди видели меня в последний раз», — призналась она.