На реддите три года искали очень знакомую песню. Ей оказалась музыка из порно

Пользователи реддита потратили три года на поиски песни из 1980-х. 29 апреля ее наконец удалось найти — оказалось, она играла в порнофильме.
Оригинальный пост появился на форуме WatZatSong в 2021 году. Автор темы под ником Carl92 прикрепил к посту 17-секундный сниппет в плохом качестве, который никому не удалось определить.Тогда пользователь написал, что обнаружил файл с треком среди старых архивных файлов на DVD. «Не могу вспомнить, откуда она взялась. Но звучит знакомо», — написал он.
Вокруг песни возникло целое сообщество Everyone Knows That, в котором сейчас уже больше 48 тыс. участников, помогавших с поисками или придумывавших мемы. На протяжении трех лет никому из них не удавалось отгадать название песни или ее исполнителей.
Впрочем, на основе версий исследователи собрали базу данных исполнителей и возможных песен, выпущенных в 1980-х годах. Той самой песне они дали название «Ulterior Motives». Предполагалось, что трек мог быть записан для рекламы или был неизданной демо-версией.
Пользователю под ником u/One-Truth-5867 повезло наткнуться на отрывок из порнофильма 1980-х годов на YouTube, там он услышал нечто, очень похожее на «Ulterior Motives». Среди композиторов фильма исследователь обнаружил артистов Кристофера Сэйнта и Филлипа Адриана Бута.
Его коллега u/southpoleball решил пройтись по другим фильмам, для которых писал музыку этот дуэт. Спустя некоторое время он услышал ту самую песню в фильме Angels of Passion 1986 года.
Выяснилось, что Carl92 каким‑то образом вырезал сниппет таким образом, что на него не попало ни единого стона актеров. Пользователи также выложили полные версии в виде как прямой записи из фильма, так и очищенную, но тихую песню.
Находку позже подтвердил Кристофер Бут, выложив у себя в соцсетях фото магнитофона, которое использовалось в качестве обложки песни. «Сегодня мне официально взорвали мозг:) ВАУ! #ulteriormotives #ekt», — написал он.