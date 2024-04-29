На реддите три года искали очень знакомую песню. Ей оказалась музыка из порно

Оригинальный пост появился на форуме WatZatSong в 2021 году. Автор темы под ником Carl92 прикрепил к посту 17-секундный сниппет в плохом качестве, который никому не удалось определить.Тогда пользователь написал, что обнаружил файл с треком среди старых архивных файлов на DVD. «Не могу вспомнить, откуда она взялась. Но звучит знакомо», — написал он.