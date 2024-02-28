«Cкрытые мотивы»: в сети разошелся загадочный поп-трек. Автора не могут найти уже 3 года

В интернете пытаются угадать автора таинственного поп-трека, который звучит как группа Genesis периода 1980-х. О 17-секундном отрывке песни, который стал одной из главных музыкальных загадок в сети, написало издание The Guardian.
Впервые запись появилась на сайте WatZatSong в 2021 году. Ее залил пользователь под ником Carl92 — уже тогда он задался вопросом, кому принадлежит композиция. По его словам, он обнаружил файл с треком среди старых архивных файлов на DVD. «Не могу вспомнить, откуда она взялась. Но звучит знакомо», — написал он.
На WatZatSong не разгадали загадку. Не смогли это сделать и на реддите, пользователи которого обычно с легкостью угадывают самые неочевидные произведения поп-культуры. Для расследования даже создали отдельный сабреддит, названный по неофициальному имени трека, — «Everyone Knows That/Ulterior Motives». К моменту написания материала на раздел подписаны 27 тыс. человек.
Вскоре песня появилась и в тиктоке. Некоторые пользователи предложили зашазамить трек — ожидаемо, совет не оказался полезным.
Один из модераторов сабреддита, музыкальный журналист из Нидерландов по имени Бас, считает, что причина популярности загадочного трека кроется в особенностях сегодняшней культуры.
«Мы живем во времена, когда любое знание доступно для нас бесплатно, когда мы можем слушать музыку без каких бы то ни было препятствий. Музыка, потерянная в эпоху до интернета, очень интересна молодежи, потому что для них невозможность просто посмотреть название артиста — это новшество», — прокомментировал он The Guardian.
«Мы вступаем в золотой век затерянного аудио, который мы будем с теплом вспоминать в будущем. Я рада быть частью этого», — написала 20-летняя тиктокерка Кайли Боггли. По ее словам, феномен трека «EKT» — самый яркий пример движения «лоствейв». Его участники коллекционирует забытые песни, записанные с пленки, радио или старых MP3-плееров, и пытаются обнаружить их авторов.
Ранее в сети уже вирусилась другая композиция, которую до недавнего времени считали «самой загадочной песней интернета», однако, по словам блогерши, «EKT» превзошла ее по популярности. «Я сомневаюсь, что мы никогда не найдем автора трека», — добавила Боггли.
В то время как одни тиктокеры безрезультатно пытаются обнаружить автора композиции, другие доделывают ее самостоятельно.
Одним из главных камней преткновения стали слова песни — никто не может точно определить их из‑за плохого качества записи. Более того, едва ли можно с уверенностью сказать, принадлежит голос мужчине или женщине. Однако какие‑то детали все же удалось выяснить: например, драм-машину и синтезатор, которые были использованы для создания трека, — LinnDrum и Yamaha DX7. Таким образом период релиза сузили до 1983 года.
В авторстве композиции не признались и известные артисты тех времен — Roxette и Savage Garden. Некоторые пользователи в погоне за разгадкой скатывались к откровенной лжи.
Например, как вспоминает Бас, один из реддиторов утверждал, что слышал трек в одном из польских ресторанов «Макдоналдс». «Этот человек присылал нам поддельные письма от компании, чтобы заставить нас поверить, что мы скоро найдем автора. Респект за креативность, что сказать», — поделился журналист.
Как отмечает The Guardian, песня вполне может быть невыпущенным демо или рекламным джинглом. Бас считает, что трек был создан в США для фильма или рекламного ролика, а затем оказался на видеокассете. «Кто‑то записывал звук в комнате, пока на фоне играла кассета, а потом залил файл на DVD-диск и забыл об этом», — прокомментировал он.
Другие уверены, что трек написали в Японии. По словам Боггли, сейчас расследователи пытаются связаться с малоизвестным артистом White Mike Johnny Glove, чей голос очень похож на тот, что звучит на записи.
Есть и те, кто считает всю историю фейком, созданным пользователем Carl92 — возможно, с помощью ИИ. Однако такие в меньшинстве: многих убедило одно из его последних сообщений на форуме. «Это тупик. В любом случае я уже потерял интерес к песне», — написал Carl92.