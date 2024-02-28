«Cкрытые мотивы»: в сети разошелся загадочный поп-трек. Автора не могут найти уже 3 года

«Мы живем во времена, когда любое знание доступно для нас бесплатно, когда мы можем слушать музыку без каких бы то ни было препятствий. Музыка, потерянная в эпоху до интернета, очень интересна молодежи, потому что для них невозможность просто посмотреть название артиста — это новшество», — прокомментировал он The Guardian.