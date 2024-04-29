Джон Логан напишет киноадаптацию «Кровавого меридиана»

«„Кровавый меридиан“ — один из моих любимых романов с тех пор, как я впервые прочитал его в 1985 году. Это величественная, красивая и бескомпромиссная книга, и я очень рад возможности перенести мрачный шедевр Кормака Маккарти на экран», — сказал Логан.