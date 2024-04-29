Джон Логан напишет киноадаптацию «Кровавого меридиана»

Сегодня в 13:51
Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Сценарист «Гладиатора» Джон Логан адаптирует роман лауреата Пулитцеровской премии Кормака Макарти «Кровавый меридиан». Об этом сообщает Variety.

«„Кровавый меридиан“ — один из моих любимых романов с тех пор, как я впервые прочитал его в 1985 году. Это величественная, красивая и бескомпромиссная книга, и я очень рад возможности перенести мрачный шедевр Кормака Маккарти на экран», — сказал Логан.

Сюжет «Кровавого меридиана» рассказывает о парне по прозвищу Малец, который вступает в банду Глэнтона. Они с 1849 по 1850 год убивали коренных американцев из‑за денег, ради удовольствия и даже по нигилистической привычке.

Режиссером экранизации станет Джон Хиллкот, который работал над постапокалиптической драмой «Дорога», основанной на книге того же Маккарти.

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