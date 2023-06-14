В возрасте 89 лет скончался американский писатель Кормак Маккарти. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына Джона Маккарти и издательство Penguin Rangom. Как уточняет The Guardian, романист умер в своем доме по естественным причинам.
Романы Маккарти издавались в 48 странах и неоднократно получали престижные награды. «Дорога» была удостоена в 2007 году Пулитцеровской премии, «Кровавый меридиан» вошел в список 100 лучших книг на английском языке, изданных с 1923 по 2005 год, по версии журнала Time.
Среди других его известных книг — «Кони, кони…», «Старикам тут не место». Экранизация последней, созданная братьями Коэн, получила в 2008 году четыре «Оскара», включая премию за лучший фильм.
Ряд критиков называл Маккарти одним из четырех крупнейших американских писателей своего времени наряду с Доном Делилло, Томасом Пинчоном и Филипом Ротом. Писатель Стивен Кинг, узнав о смерти романиста, заявил в твиттере: «Кормак Маккарти, возможно, величайший американский писатель моего времени, скончался в возрасте 89 лет. Он был полон лет и создал прекрасные произведения, но я все еще скорблю о его кончине».