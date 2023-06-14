Ряд критиков называл Маккарти одним из четырех крупнейших американских писателей своего времени наряду с Доном Делилло, Томасом Пинчоном и Филипом Ротом. Писатель Стивен Кинг, узнав о смерти романиста, заявил в твиттере: «Кормак Маккарти, возможно, величайший американский писатель моего времени, скончался в возрасте 89 лет. Он был полон лет и создал прекрасные произведения, но я все еще скорблю о его кончине».