В Пулково перестали принимать чемоданы, упакованные в пищевую пленку

Сегодня в 13:22
Фото: Dimitri Karastelev/Unsplash

Аэропорт Пулково в Петербурге перестал принимать багаж, упакованный в пищевую пленку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для упаковки багажа пассажиры могут обратиться на официальные стойки. Стоимость услуги составляет от 500 до 1000 рублей за один чемодан.

В конце декабря 2023-го сообщалось, что «Аэрофлот» и аэропорт Пулково обсуждают запуск нового формата авиасообщения между Петербургом и Москвой.

Тогда говорилось о том, что самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет будет продаваться с открытой датой и временем. Он будет действовать на любом рейсе при наличии мест.

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