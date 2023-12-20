«Фонтанка»: на самолеты между Петербургом и Москвой хотят продавать проездные

«Аэрофлот» и аэропорт Пулково обсуждают запуск нового формата авиасообщения между Петербургом и Москвой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
Предполагается, что самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет будет продаваться с открытой датой и временем. Он будет действовать на любом рейсе при наличии мест.
«Система такая же, как проездной в метро: вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта, — если ближайший самолет не улетел и есть места», — рассказал один из источников издания.
По его словам, эксперимент может стартовать уже в июне 2024 года. Прибывать самолеты будут либо в разные аэропорты Москвы, либо в Шереметьево «с докидкой» во Внуково и Домодедово.
Другой собеседник «Фонтанки» сказал, что билеты с открытой датой будут продаваться в виде абонементов для тех, кто часто летает. «Вы покупаете определенное количество перелетов, а когда надо, регистрируетесь на конкретный рейс», — объяснил он.
Источник также подчеркнул, что в первую очередь интересен запуск шаттлов именно во Внуково, так как в сентябре этого года там появилось метро. Благодаря этому добраться из аэропорта до центра Москвы теперь можно минут за сорок.
Собеседник, близкий к группе «Аэрофлот», подтвердил изданию, что такая идея обсуждается, но окончательное решение еще не принято. На него может повлиять несколько факторов, среди которых — открытие аэропорта Краснодара, куда могут переместить свободные самолеты, а также планируемое повышение тарифов Пулково.