Омар Си и Лили Глэдстоун войдут в состав жюри Каннского фестиваля

Сегодня в 12:09
Фото: Zhifei Zhou/Unsplash

Объявлено жюри 77-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 14 по 25 мая.

Фильмы будут оценивать Омар Си («1+1»), Эбру Джейлан («Зимняя спячка»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Ева Грин («Мечтатели»), Надин Лабаки («Капернаум»), Х.А.Байона («Снежное братство»), Пьерфранческо Фавино («Команданте») и Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки»).

В декабре прошлого года стало известно, что председателем жюри была выбрана Грета Гервиг. Она стала первой американской режиссеркой во главе жюри Каннского кинофестиваля, а также вторым самым молодым председателем жюри в истории смотра после Софи Лорен (в 1966 году той был 31 год).

«Это очевидный выбор, поскольку Грета Гервиг смело воплощает в себе обновление мирового кино, для которого Канны каждый год являются и предтечей, и резонатором», — заявила президент фестиваля Ирис Кноблох.

Последнюю работу Гервиг — фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом — обсуждал весь мир. Ее картина «Леди Бёрд» была номинирована на пять премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру, а затем она экранизировала классику «Маленькие женщины».

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