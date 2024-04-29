Омар Си и Лили Глэдстоун войдут в состав жюри Каннского фестиваля

В декабре прошлого года стало известно, что председателем жюри была выбрана Грета Гервиг. Она стала первой американской режиссеркой во главе жюри Каннского кинофестиваля, а также вторым самым молодым председателем жюри в истории смотра после Софи Лорен (в 1966 году той был 31 год).