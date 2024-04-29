«Коррозия металла» приостанавливает деятельность. Барабанщик впал в кому

По словам Троицкого, ему назначен штраф в размере 132 тыс. рублей, а гитаристам по 50 и 18 тыс. Он также рассказал, что барабанщик группы Марк Бейгун лежит в коме в нижегородской больнице. Ранее он писал в своих соцсетях, что музыкант «находится в коме после атаки трех бугаев».