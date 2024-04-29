«Коррозия металла» приостанавливает деятельность. Барабанщик впал в кому

Треш-метал-группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вокалиста Сергея Паука Троицкого.
«Планы какие? Никаких. Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — сказал он.
По словам Троицкого, ему назначен штраф в размере 132 тыс. рублей, а гитаристам по 50 и 18 тыс. Он также рассказал, что барабанщик группы Марк Бейгун лежит в коме в нижегородской больнице. Ранее он писал в своих соцсетях, что музыкант «находится в коме после атаки трех бугаев».
27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Концерт сорвали силовики, которые задержали музыкантов и еще 40 зрителей.
При задержании несколько человек получили травмы. Среди пострадавших оказалась директор «Коррозии металла» Мария Рунова, у нее диагностировали сотрясение.
На участников группы составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики. СМИ писали, что Троицкого оштрафовали на 1000 рублей.