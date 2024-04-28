В Нижнем Новгороде полиция задержала более 40 человек на концерте «Коррозии металла»

В Нижнем Новгороде полиция задержала более 40 человек на концерте группы «Коррозия металла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музыкантов Марию Рунову.
Среди задержанных оказался вокалист группы Сергей Троицкий (Паук) и два гитариста. По словам Руновой, музыкантов допрашивали в гримерке, запретив пользоваться мобильной связью. После этого их увезли в отдел.
«По последним данным, лидера группы „Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики», — рассказала Рунова.
По ее словам, речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». Она объяснила, что эти символы были изображены на мерче группы, который не предназначался для продажи.
«Правоохранители хотят сделать из выступления группы новую „голую вечеринку“, хотя это совсем не так, потому что российское законодательство никто из участников музыкального коллектива не нарушал», — сказала директор «Коррозии металла».