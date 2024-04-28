В Нижнем Новгороде полиция задержала более 40 человек на концерте «Коррозии металла»

Обновлено сегодня в 09:52

На участников группы «Коррозия металла» составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по региону.

«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — говорится в заявлении.

При задержании несколько человек получили травмы, пишет Baza. Среди пострадавших оказалась директор «Коррозии металла» Мария Рунова, у нее диагностировали сотрясение.