Крик и заниженная зарплата: охранник Канье Уэста обвинил его в дискриминации темнокожих сотрудников

Бывший охранник Канье Уэста, Бенджамин Прово, обвинил рэпера в том, что он относился к темнокожим сотрудникам хуже, чем к «их белым коллегам». Об этом сообщает People.
Прово подал иск в суд Лос-Анджелеса еще 26 марта, но известно об этом стало только сейчас. Бывший охранник Уэста работал в его частной школе Donda Academy и на складе, где рэпер хранил одежду своего бренда Yeezy.
По словам Прово, Уэст часто кричал и ругал темнокожих сотрудников. Он также уволил охранника за его отказ обрезать свои дреды.
Еще истец утверждает, что Уэст требовал, чтобы «все, кто связан с Donda Academy, избавлялись от книг, связанных с Мартином Лютером Кингом-младшим, Малкольмом Иксом и другими выдающимися деятелями темнокожего сообщества».
Помимо этого, по словам Прово, ему платили меньше, чем другим темнокожим сотрудникам, «без видимых причин», и что Уэст «всегда был резок и унизителен по отношению к истцу и его темнокожим коллегам».
В иске говорится, что, когда Прово пожаловался на неравенство в оплате труда непосредственному руководителю Джону Хиксу, он якобы получил в ответ следующее: «Не заводите разговор о деньгах с Йе. Он не любит говорить о деньгах».
В сентябре 2023-го мастер по ремонту особняка рэпера в Малибу подал на него в суд. Мужчина пожаловался, что артист заставил его работать в опасных условиях и спать на полу, а также не выплатил зарплату.