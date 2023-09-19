Заставил спать на полу и не заплатил: мастер по ремонту дома Канье Уэста подал на рэпера в суд

«Он вообще никому не заплатил. Заставлял нас выполнять его прихоти, а потом передумывал или забывал. Работа на Канье была безумием. Я никак не мог угадать, в каком настроении он ответит на мои звонки, будет он вести себя как милый пастор или сумасшедший диктатор», — возмущается Саксон.