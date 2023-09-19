Заставил спать на полу и не заплатил: мастер по ремонту дома Канье Уэста подал на рэпера в суд

На Канье Уэста подал в суд мастер по ремонту особняка рэпера в Малибу, сообщает Sky News. В иске мужчина по имени Тони Саксон жалуется на то, что заказчик заставил его работать в опасных условиях и спать на полу, а также не выплатил зарплату.
Мастер требует от музыканта 1 млн долларов невыплаченной зарплаты и потерянного заработка за то, что ему пришлось не только быть менеджером переустройства дома, но также охранником и сторожем.
В иске он пишет, что на его отказ работать в опасных для здоровья условиях артист ответил увольнением.
Бруталистский четырехэтажный особняк работы архитектора Тадао Андо находится на побережье Малибу, он был продан рэперу в сентябре 2021 года за 57 млн долларов. В начале 2022 года СМИ заметили масштабную перепланировку здания, из него была вынесена вся мебель и большие окна, на месте остались лишь бетонные стены и лестницы.
Саксон написал длинный пост в своем инстаграме* с рассказом о работе в особняке. По его словам, рэпер предложил ему «нелепый концепт» открытой планировки, но отключенный от городской электросети и канализации. Также Уэст просил превратить подвал здания в персональный бункер и демонтировать окна и лестницы.
Мужчина пишет, что самостоятельно собрал дневную и вечернюю команды рабочих и был вынужден проводить на площадке по 18 часов в день. Так как Уэст в то же время уволил всю свою охрану, строителю пришлось взять на себя и функции сторожа.
По сути он был единственным владельцем ключа, поэтому часто ночевал в доме без окон и не мог покидать его надолго. Из‑за этого нанятый для управления работами и охраны мастер был вынужден спать на холодном полу, подстилая под себя свою куртку.
Здание находится на общественном пляже, поэтому Саксон также столкнулся с посещавшими здание блогерами и папарацци. Кроме этого, ему пришлось прогонять летавших вокруг дронов.
Мастер также отмечает, что рэпер требовал от нанятых рабочих быстрого выполнения работ, однако постоянно менял видение проекта и предлагал новые идеи. Кроме этого, в иске говорится, что при сносе стен он не смог обеспечить сотрудников средствами защиты. Также мужчина упоминает, как артист накричал на него за одежду отличного от черного цвета.
Как указано в иске, пообещав зарплату в 20 тыс. долларов еженедельно, рэпер перечислил эту сумму лишь однажды, за месяц работы, а также ограничил бюджет в 100 тыс. долларов.
«Он вообще никому не заплатил. Заставлял нас выполнять его прихоти, а потом передумывал или забывал. Работа на Канье была безумием. Я никак не мог угадать, в каком настроении он ответит на мои звонки, будет он вести себя как милый пастор или сумасшедший диктатор», — возмущается Саксон.
В октябре 2021 Саксон пожаловался Уэсту на усталость от долгой рабочей смены и попросил отгул — продолжается иск. Заказчик отказал. В следующий раз мастер травмировал спину, ему вновь понадобился выходной, однако рэпер запретил ему уходить.
В ноябре 2021 года Уэст потребовал от него занести в дом тяжелые электрогенераторы, сказано в документе. Саксон отказался, посчитав, что они слишком опасны для него и коллег.
«Если ты не делаешь, что я скажу, ты враг, ты Клинтон, ты Кардашьян, больше мы не можем дружить. Я больше ни разу к тебе не обращусь», — передает рабочий слова Уэста в комментарии Sky News.
После этого мастер напомнил рэперу, что тот по-прежнему должен ему денег, и в ответ был уволен.
Адвокат Саксона, Рон Замбрано, сказал: «Ни один работник не должен страдать от таких условий труда, которые пришлось пережить моему клиенту, однако Йе ни разу не задумался об их условиях и лишь требовал выполнения работ, несмотря на угрозу здоровью и незаконность своих планов».
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