С 1 ноября призывникам начнут рассылать электронные повестки и ограничивать выезд из страны

Минобороны начнет полноценно использовать Единый реестр воинского учета с 1 ноября. В частности, с этой даты призывникам начнут рассылать электронные повестки. Об этом говорится в постановлении о работе реестра, которое опубликовало правительство.
Уведомления о всех новых записях в реестре воинского учета будут приходить через Госуслуги. Там военнообязанным будут сообщать о постановке на учет и снятии с него, направлении повестки и ограничительных мерах, связанных с ее отправкой.
Повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. После этого призывнику автоматически закроют выезд из России. Сослаться на отсутствие по месту жительства, как многие поступали во время прошлых призывных кампаний, больше не получится.
Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят регистрироваться в качестве самозанятого и ИП, оформлять загранпаспорта, проводить сделки с недвижимостью и автомобилями.
Данные для Единого реестра воинского учета будут брать из баз ФНС, ФСБ, данных миграционного учета, а также с «Госуслуг».
Закон, предполагающий создание Единого реестра военнообязанных и рассылку электронных повесток, Госдума приняла в апреле 2023 года.