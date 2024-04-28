С 1 ноября призывникам начнут рассылать электронные повестки и ограничивать выезд из страны

Сегодня в 15:00
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Минобороны начнет полноценно использовать Единый реестр воинского учета с 1 ноября. В частности, с этой даты призывникам начнут рассылать электронные повестки. Об этом говорится в постановлении о работе реестра, которое опубликовало правительство.

Уведомления о всех новых записях в реестре воинского учета будут приходить через Госуслуги. Там военнообязанным будут сообщать о постановке на учет и снятии с него, направлении повестки и ограничительных мерах, связанных с ее отправкой.

Повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. После этого призывнику автоматически закроют выезд из России. Сослаться на отсутствие по месту жительства, как многие поступали во время прошлых призывных кампаний, больше не получится.

Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят регистрироваться в качестве самозанятого и ИП, оформлять загранпаспорта, проводить сделки с недвижимостью и автомобилями.

Данные для Единого реестра воинского учета будут брать из баз ФНС, ФСБ, данных миграционного учета, а также с «Госуслуг».

Закон, предполагающий создание Единого реестра военнообязанных и рассылку электронных повесток, Госдума приняла в апреле 2023 года.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами